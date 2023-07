Von Olaf Przybilla, Aschaffenburg

Wenn sich der Mensch mit einer Geschichte konfrontiert sieht, die inhaltliche Leerstellen aufweist, so ist er versucht, diese Stellen zu füllen - das ist völlig normal. Die märchenhafte Geschichte von einem historischen Marmorkopf, der in einem Trödelladen in Austin, Texas, gefunden und für - wie sich zeigen sollte - nicht komplett überteuerte 34,99 Dollar von einer jungen Frau erworben worden ist, diese Geschichte hat auch jetzt noch ihre Leerstellen, natürlich. Vor einem Jahr aber, als die Story von der ehrbaren Finderin Laura Young, einer passionierten Trödelfahnderin, in mehreren Teilen der Erde die Runde machte, da waren diese Stellen noch rätselhafter. Und wurden, nun ja, interessant befüllt.