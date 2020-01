Zu Beginn der heißen Phase des Kommunalwahlkampfes verliert die Bayern-SPD zwei Mitarbeiter; am gravierendsten ist wohl der Verlust ihres Pressesprechers Ino Kohlmann. Nach sechs Jahren verlässt Kohlmann die Parteizentrale am Oberanger in München, wie am Freitag auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung bestätigt wurde. Grund ist offenbar ein anderes attraktives Jobangebot. Kohlmann wird nun bis zum Monatsende von einem Mitarbeiter vertreten, der bislang im Social-Media-Bereich arbeitete. Dessen Probezeit aber wurde nicht verlängert. Ob dies aus Spargründen geschehen ist, ist unklar. Klar ist allerdings, dass die Bayern-SPD ab Februar vorläufig keinen Pressesprecher mehr haben wird. Einige in der Partei machen sich deshalb Sorgen um den bevorstehenden Kommunalwahlkampf. Andere verweisen darauf, dass bei Kommunalwahlen die meiste Arbeit in den Kommunen vor Ort geleistet werde. Die Unterstützung des Landesverbandes dürfe deshalb nicht überbewertet werden. Derzeit liegt die Bayern-SPD in Umfragen bei acht Prozent und damit noch unter ihrem Ergebnis der letzten Europawahlen. Intern gelten die Kommunalwahlen am 15. März deshalb als Schicksalswahl.