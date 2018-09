3. September 2018, 18:55 Uhr Abensberg Nahles will den "Way of Life" verteidigen

Demokratie, Frieden und Europa: Die SPD-Vorsitzende ruft vor der Landtagswahl zum Kampf für Werte auf

Von Isabel Bernstein , Abensberg

Die SPD hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Gillamoos-Volksfest vorgeworfen, beim Thema Familiengeld verantwortungslos zu handeln. "Wer Sachen verspricht, die nicht zu halten sind, handelt absolut unseriös", sagte die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles vor mehr als 1000 Zuhörern. Spitzenkandidatin Natascha Kohnen nannte Söders Vorgehen "unanständig". Er habe im April das Familiengeld versprochen, obwohl er da schon gewusst habe, dass dieses auf Hartz IV angerechnet werden müsse: "Söder wusste das! Und was macht der Ministerpräsident Schamloses? Er treibt sein Familiengeld voran." Das Familiengeld werde ein Bumerang für Hartz-IV-Familien, sie müssten das Geld dann kurz vor Weihnachten wieder zurückgegeben, warnte Nahles: "Diese Weihnachtsbescherung ist übel."

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte der Staatsregierung in der vergangenen Woche mit rechtlichen Schritten gedroht, sollte Bayern die Zahlung nicht mit anderen Sozialleistungen verrechnen. Das Familiengeld beträgt 250 Euro für ein- und zweijährige Kinder, ab dem dritten Kind sind es sogar 300 Euro. Eltern älterer Kinder bekämen dagegen nichts vom Freistaat, kritisierte Natascha Kohnen: "Von uns bekommen sie eine freie Kita."

Nicht nur Söders Verhalten beim Familiengeld, sondern auch das gegenüber der AfD kritisierten die Rednerinnen scharf. Nahles warf Söder vor, nicht Kante gegenüber den Rechtspopulisten zu zeigen: "Wer die Sprache und Position der AfD übernimmt, der reißt die Linie ein, die wir so dringend in diesem Land brauchen." Söder hatte Flüchtlinge unter anderem als "Asyltouristen" bezeichnet. Eine Koalition mit der AfD hat er allerdings klar ausgeschlossen - aus Sicht der Rednerin anscheinend aber nicht deutlich genug. "Legen Sie endlich die Karten auf den Tisch, was Sie wollen", rief Nahles dem Ministerpräsidenten zu, der zu diesem Zeitpunkt keine 50 Meter entfernt im benachbarten Bierzelt redete. Die AfD sei weder bürgerlich noch patriotisch, "das ist eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss". Entsprechende Forderungen waren am Wochenende nach den Vorfällen in Chemnitz laut geworden. Die Rechtspopulisten sind für Nahles mit ihren Äußerungen und Verstrickungen in die rechte Szene eine Gefahr für die Demokratie, "und das sind die, mit denen sich die CSU ins Bett legt". Kohnen kritisierte die CSU für ihre Forderungen nach mehr Abschottung: "Europa ist ein Friedensprojekt, und niemand darf dieses Friedensprojekt gefährden." Die Grenzpolizei betrachtet sie ohnehin als reinen Populismus: In den vergangenen Wochen hätten die 500 an der Grenze eingesetzten Polizisten vier Flüchtlinge aufgegriffen, das sei alle zwei Wochen ein Flüchtling - und auf den Straßen, wo sie Präsenz zeigen sollten, fehlten die Beamten dann. Die Polizei in Bayern schiebe zwei Millionen Überstunden, viele Beamte hätten nur ein Wochenende im Monat frei, so Kohnen: "Das sind nicht die Arbeitsbedingungen, die wir unseren Polizisten zumuten wollen." Mit Blick auf Söders Pläne, wonach jede bayerische Großstadt eine Reiterstaffel bekommen soll, meinte die SPD-Landesvorsitzende: "Die Polizei braucht Zweibeiner und keine Vierbeiner, verdammt noch mal!"

Bei der kommenden Landtagswahl müsse der deutsche "Way of Life" verteidigt werden, schwor Andrea Nahles die Zuhörer ein. Ein "Way of Life", bei dem Demokratie, Friede und ein gemeinsames Europa im Mittelpunkt stünden - und nicht Hass, Spaltung und Abschottung.

Die Bayern-SPD hofft, dass sie bis dahin noch ein paar Prozentpunkte zulegt. Derzeit sehen Prognosen sie nur als viertstärkste Partei im Landtag. Mit wie viel Prozent die Sozialdemokraten rechnen, dazu ließen weder Nahles noch Kohnen am Montag etwas verlauten.