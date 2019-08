6. August 2019, 18:45 Uhr Abensberg Bub trifft auf Riesen-Schrecke

Ein Kind ist am Montag auf einem Spielplatz in Abensberg auf ein ungewöhnlich großes, exotisch anmutendes Insekt gestoßen, das er prompt einpackte und mit nach Hause brachte. Die Mutter des Jungen, so schreibt das Polizeipräsidium Niederbayern auf Facebook, habe sich nach dem Anblick hilfesuchend an die Polizeidienstelle in Kelheim gewandt. Die Beamten dort recherchierten, dass es sich vermutlich um eine sogenannte Riesendorngespenstschrecke handelt, die eigentlich in Indonesien und Papua-Neuguinea heimisch ist und bis zu 15 Zentimeter groß werden kann. Hierzulande werde das Insekt teilweise in Terrarien gehalten. Ein Tierpfleger des Straubinger Tiergartens hat es laut Polizei inzwischen abgeholt.