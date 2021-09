Die A9 war am Abend deswegen in beide Richtungen voll gesperrt. Zuletzt waren zusammen mit dem Festgenommenen offenbar noch zwei Busfahrer in dem Fahrzeug.

Von Olaf Przybilla, Nürnberg, und Juri Auel

Die Autobahn 9 war am Dienstagabend wegen eines größeren Polizeieinsatzes zwischen Hilpoltstein und Greding in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei sprach von einer "Bedrohungslage". Offenbar hatte es eine Auseinandersetzung in einem Bus gegeben, die Rede war von einem mutmaßlich bewaffneten Fahrgast, der noch mit mindestens zwei Fahrern in dem Bus gewesen sein soll. Alle anderen Passagiere konnten das Fahrzeug zwischenzeitlich verlassen.

Um 21:30 Uhr konnte ein Spezialeinsatzkommando den Täter im Bus festnehmen. "Ohne Probleme", wie der Leiter der Einsatzzentrale sagte. Alle drei bis dato im Bus verbliebenen Personen hätten zuvor den Reisebus verlassen können. Details über den nun festgenommenen Mann gebe es noch nicht. "Eine Waffe wurde bis jetzt nicht aufgefunden. Der Bus wird weiter durchsucht", twitterte die Polizei um 22.10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt, sagte ein Sprecher.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei versuchte zuvor, die Situation zu klären. Der Reisebus war in Richtung München unterwegs. Wie viele Passagiere an Bord waren, war zunächst sowie weitere Details noch unklar. Der Reisebus stand zwischen zwei Anschlussstellen, zwischen Hilpoltstein und Greding, mitten auf der Autobahn. Zwischenzeitlich fuhren auch keine Züge auf der nahe gelegenen ICE-Strecke München-Nürnberg. Auch die Sperrung der Autobahn sollte im Laufe des Abends noch aufgehoben werden.