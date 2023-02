Von Matthias Köpf, Rosenheim

An Stauwarnungen fehlt es selten für die A8 zwischen München und Salzburg, zumal in Ferienzeiten. Aktuell sind es die Skiurlauber, die der ADAC in Richtung Salzburg schon vorher im Stau stehen sah. In den Sommermonaten quälen sich dann, gestaffelt nach dem jeweiligen Ferienbeginn, Urlauber aus ganz Deutschland und halb Europa über die A8. Ausbaupläne für Bayerns älteste Autobahn gibt es schon lang, und genauso so lang sind sie umstritten. Seit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) speziell den achtspurigen Ausbau zwischen München und dem Inntaldreieck bei Rosenheim zu einem seiner 144 Straßenbauprojekte von "überragendem öffentlichen Interesse" erklärt hat, wird darüber auch innerhalb der Bundesregierung gestritten.