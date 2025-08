Nach dem so kurzfristigen wie überraschenden Einlenken des Bundesverkehrsministeriums bei den Abfahrverboten von der A8 haben sich der Landrat und die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden im Landkreis Rosenheim am Donnerstag auf ein konkretes Vorgehen geeinigt. Demnach soll der Durchgangsverkehr in der Region von 15. August an bei Stau auf der Autobahn bleiben müssen. Ausweichrouten durch die Orte entlang der A8 werden dann für Durchreisende gesperrt. Dies soll jeweils freitags und samstags sowie an allen Sonn- und Feiertagen gelten.

„Ich danke den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für ihr Engagement und die konstruktive Diskussion heute“, ließ sich der Rosenheimer Landrat Otto Lederer (CSU) nach dem Gespräch am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung seines Hauses zitieren. Demnach sind die nötigen Hinweisschilder und Verkehrszeichen für die geplanten Sperrungen bereits in Auftrag gegeben worden. Aufstellen sollen sie bei Bedarf die jeweiligen Gemeinden. Zugleich habe die bundeseigene Autobahn GmbH zugesichert, entsprechende LED- und Hinweisschilder an der A8 zu installieren, sobald die lokalen Verkehrsbehörden die Sperrungen anordnen. Auch diese Schilder sollen bis Mitte August vorbereitet werden.

Lederer und insgesamt 15 Bürgermeister aus der Region hatten zuletzt in einem offenen Brief an das Bundesverkehrsministerium solche Abfahrtverbote für den Durchgangsverkehr gefordert, um die Gemeinden entlang der A8 bei Stau vor der oft vollständigen Blockade durch den Ausweichverkehr zu schützen. Die vorherige Bunderegierung hatte die Forderungen stets abperlen lassen – mit Verweis auf die Rechtslage, welche das Sperren von Straßen nur für ausgewählte Verkehrsteilnehmer nicht erlaube.

Seither haben zwar weder der Bundestag noch etwa das EU-Parlament eine neue Rechtslage geschaffen. Allerdings interpretiert das inzwischen wieder von der Union geführte Bundesverkehrsministerium die bestehenden Regeln nun offenbar anders als die Vorgängerregierung. Zugleich gelten in der Region schon seit längerer Zeit ähnliche Abfahrsperren für Lastwagen, die während der regelmäßigen Tiroler Blockabfertigungen auf der Inntalautobahn den Lkw-Rückstau auf bayerischem Gebiet umfahren wollen.

Die neuen Pläne für die A8 in der Region Rosenheim gelten auch für Pkw und orientieren sich in ihrer Ausgestaltung an den Abfahrsperren für den Transitverkehr in den benachbarten österreichischen Bundesländern Tirol und Salzburg. Die Straßensperrungen dort werden von den jeweiligen Landesregierungen vor allem während der Ferienzeiten in Kraft gesetzt, was unter anderem der deutsche Autofahrer-Klub ADAC immer wieder kritisiert.