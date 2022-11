Bayern stellt 49-Euro-Ticket in Frage

Falls die kommunalen Verkehrsbetriebe nicht mitmachen, könnte in Bayern das 49-Euro-Ticket nur in den Regionalzügen gelten, warnt Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU).

Laut Verkehrsminister Bernreiter könnte das neue Angebot nur in Regionalzügen gelten, falls die kommunalen Verkehrsbetriebe nicht mitmachen. Ist das Projekt tatsächlich in Gefahr - oder pokert der Freistaat mal wieder?

Von Andreas Glas und Klaus Ott

Was muss Markus Söder (CSU) für das 49-Euro-Ticket zahlen? Natürlich nicht er persönlich. Als Ministerpräsident hat er ja seinen Dienstwagen samt Fahrer, und als Landtagsabgeordneter kann er in Bayern umsonst mit der Bahn fahren. Das Sparpreisticket braucht der Regierungschef also gar nicht. Aber bezahlen muss er es gewissermaßen trotzdem, aus der Kasse des Freistaats. Und billig wird das nicht.