30. Juni 2019, 18:35 Uhr 19 Euro mehr Blindengeld wird erhöht

Von dieser Woche an erhalten blinde und stark sehbehinderte Menschen im Freistaat eine höhere finanzielle Unterstützung. Wie das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) als auszahlende Behörde am Wochenende mitteilte, steigt das Blindengeld vom 1. Juli an um monatlich 19 Euro - auf nunmehr 629 Euro. Die Leistungen seien ein wesentliches Element, "um die Inklusion zu verbessern", sagte ZBFS-Präsident Norbert Kollmer. Auch die Zuwendungen für Menschen mit einer hochgradigen Sehbehinderung steigen an, nämlich auf künftig 188,70 Euro monatlich, hieß es. Das Sehbehindertengeld wurde 2018 eingeführt. Es soll den finanziellen Hilfebedarf abmildern, der entsteht, wenn Sehbehinderte im Alltag auf Assistenzleistungen angewiesen sind. Im vergangenen Jahr hat der Freistaat nach Angaben des ZBFS-Präsidenten insgesamt knapp 83 Millionen Euro an jene rund 15 000 Menschen ausbezahlt, die in Bayern Leistungen nach dem Blindengeldgesetz erhalten.