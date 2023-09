An einem Schulgelände in Lohr am Main fanden Beamte einen 14 Jahre alten Schüler. Er wurde laut Haftbefehl offenbar von einem anderen Teenager erschossen.

Ein 14 Jahre alter Schüler soll einen Gleichaltrigen an einem Schulzentrum in Lohr am Main erschossen haben. Eine Stadt steht unter Schock.

Von Olaf Przybilla, Lohr

Die Polizeibeamten im fränkischen Lohr hatten sich schwer getan, der Schilderung eines 15-Jährigen Glauben zu schenken. Ein Teenager soll einen anderen Teenager am Areal eines Schulzentrums getötet haben. Und ihm, dem 15-Jährigen, soll der mutmaßliche Täter das selbst so erzählt haben. Muss man so einer Geschichte nachgehen? Lohr im Landkreis Main-Spessart hat 15 000 Einwohner, es sind noch Schulferien, der Personalstand in ländlichen Inspektionen ist notorisch auf Kante genäht. Die Polizisten hatten Zweifel an der Geschichte, schickten aber einen Streifenwagen zum Schulzentrum. Dort erwiesen sich die Angaben des 15-Jährigen als zutreffend.