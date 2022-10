Mit der DSR/X bringt Zero ein Elektromotorrad, das es mit beliebten Reisemaschinen von BMW oder Ducati aufnehmen kann. Nur sollte man es nicht an abschüssiger Stelle parken.

Von Peter Ilg

Sie sind bequem, bieten genügend Platz, um Reisegepäck in Koffer und Top-Case verstauen zu können. Und besitzen eine Verkleidung, die Fahrerin und Sozius zumindest zum Teil gegen Wind- und Wetterunbill schützt - große Reiseenduros wie die GS von BMW, Ducatis Multistrada oder die Adventure von KTM. Was all diese Maschinen allerdings nicht haben, ist ein elektrischer Antrieb. Den wiederum bietet die Zero DSR/X. Mit der neuen Maschine möchte der E-Motorrad-Hersteller aus Kalifornien in eines der wichtigsten Segmente im Motorradmarkt vordringen. Um es gleich mal vorneweg zu sagen: Das kann gelingen, denn schon auf den ersten Fahrten zeigte sich, dass die Maschine das Zeug dazu hat.