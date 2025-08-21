Der Westfalia Kelsey zählt zu den kleinen Campingbussen, bietet aber viel Stauraum und eine Dusche im Heck. Das allerdings hat seinen Preis.

Von Marco Völklein

Wer in einen Campingbus von der Größe des Westfalia Kelsey steigt, der kennt sich normalerweise sofort aus. Schiebetür an der Beifahrerseite auf, dann rein auf die sich dort anschließende Sitzbank mit einem Tisch, der sich an der gegenüberliegenden Fahrzeugseite eine kleine Küchenzeile anschließt. Die Sitzbank lässt sich umlegen und zu einer Liegefläche umgestalten, die Sitze vorne lassen sich drehen. Im Heck findet sich meist auf der Fahrerseite ein kleiner Schrank. Das beschreibt in etwa die Innenraumaufteilung eines Campingbusses. Normalerweise.