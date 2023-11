Von Joachim Becker

Man muss sich den VW ID.7 als eine Art Stretch-Limousine vorstellen. Er sieht so aus, als hätte man den kompakten ID.3 auf fünf Meter Länge gestreckt. Dadurch wird das Gummiboot-Design nicht unbedingt besser: pausbäckige Formen mit dem bekannten Smiley-Gesicht, dazu ein riesiges, bogenförmiges Dach, das nach den Hinterrädern in einem Stummelheck ausläuft. Ist das noch eine klassische Limousine oder eher ein Fließheck-Coupé im Stil des Audi A7? Und an wen richtet sich dieses neue ID-Topmodell? Eher konservative (Limousinen-)Kunden dürften wie beim Mercedes EQS und EQE vor den nüchtern-futuristischen Formen zurückschrecken. Und viel Überhol-Prestige hat der rundgelutschte VW auch nicht zu bieten.