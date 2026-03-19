Grüne Korkeichen, ein mystischer Wolkenhimmel und eine leere Straße, die sich durch die schroffe Landschaft schlängelt – die Fahrt mit dem Reisemobil durch den Naturpark Alcornocales in Andalusien ist ein Vergnügen. Zumindest, bis sich am Horizont ein zarter, rot-gelber Punkt abzeichnet, der sich nur wenige Momente später als überbreiter Lkw herausstellt. Die Frage, wer auf einer einspurigen Piste wem Platz macht, hat Generationen von Spieltheoretikern beschäftigt – in der Praxis wird schnell klar, dass der einheimische Tanklasterfahrer wohl keine Bereitschaft für ein Ausweichmanöver aufbringen wird. So bleibt einem nichts anderes übrig, als den Camper langsam zur Seite zu steuern, mit den rechten Rädern runter vom Asphalt, rein in den Schlamm – und dank Allradantrieb schnell wieder raus.