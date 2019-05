Der VW Golf GTI TCR (rechts im Bild) ist ein echter Rennwagen. Verbreiterte Kotflügel, ein riesiger Heckspoiler, Überrollkäfig und grelle Lackierung. 350 PS, von null auf 100 in 5,2 Sekunden, keine elektronischen Sicherheitsprogramme, die in das Fahren eingreifen, ein höllisch lauter Sportauspuff. Damit ist der Volkswagen-Konzern seit 2017 in der gleichnamigen Tourenwagenmeisterschaft unterwegs.