Er hat einer ganzen Fahrzeugklasse den Namen gegeben und ist immer noch das meistverkaufte Auto in Deutschland: der VW Golf. Nun geht die achte Auflage an den Start. Doch in Zeiten, in denen VW wie kein anderer deutscher Autohersteller auf E-Mobilität setzt und die Kunden immer öfter zum SUV als zum Kompaktmodell greifen, verblasst auch der Golf-Mythos zusehends.