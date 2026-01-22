Der ältere Herr mit den Lachfalten und der blauen Strickjacke sah sehr zufrieden aus. Als Håkan Samuelsson im Frühjahr 2022 in den Ruhestand ging, hinterließ der Volvo-Chef ein geordnetes Haus: Das Designkonzept Recharge sollte als vollelektrische Neuauflage des erfolgreichen XC60 für Wachstum sorgen. Der Zwitter aus SUV und Kombi sei ein E-Auto für die Langstrecke und außerdem auf das autonome Fahren vorbereitet. Doch ganz so gemütlich, wie Samuelsson glauben machte, war der Weg in die Zukunft nicht.
Neuer Volvo EX60 im Vergleich:Besser als die Neue Klasse von BMW?
Volvo feiert den neuen EX60 als einen „echten Gewinner“. Doch das Elektro-SUV startet mit einem Handicap in den Wettstreit mit dem neuen BMW iX3 und Mercedes GLC.
Von Joachim Becker
