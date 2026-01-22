Zum Hauptinhalt springen

Neuer Volvo EX60 im Vergleich:Besser als die Neue Klasse von BMW?

Lesezeit: 7 Min.

Die komfortablen, leistungsstarken und langstreckentauglichen Elektro-SUVs sind bei den Kunden besonders beliebt, auch wenn sie relativ teuer sind: Vorne der Volvo EX60, in der Mitte der BMW iX3 und links der Mercedes GLC.
Die komfortablen, leistungsstarken und langstreckentauglichen Elektro-SUVs sind bei den Kunden besonders beliebt, auch wenn sie relativ teuer sind: Vorne der Volvo EX60, in der Mitte der BMW iX3 und links der Mercedes GLC. (Foto: Fotos: Hersteller / Collage: SZ)

Volvo feiert den neuen EX60 als einen „echten Gewinner“. Doch das Elektro-SUV startet mit einem Handicap in den Wettstreit mit dem neuen BMW iX3 und Mercedes GLC.

Von Joachim Becker

Der ältere Herr mit den Lachfalten und der blauen Strickjacke sah sehr zufrieden aus. Als Håkan Samuelsson im Frühjahr 2022 in den Ruhestand ging, hinterließ der Volvo-Chef ein geordnetes Haus: Das Designkonzept Recharge sollte als vollelektrische Neuauflage des erfolgreichen XC60 für Wachstum sorgen. Der Zwitter aus SUV und Kombi sei ein E-Auto für die Langstrecke und außerdem auf das autonome Fahren vorbereitet. Doch ganz so gemütlich, wie Samuelsson glauben machte, war der Weg in die Zukunft nicht.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite