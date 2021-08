Von Marco Völklein

Das Schöne an großen Wohnmobilen ist ja, dass sie so viel Platz bieten. Viel Raum zum Schlafen, Kochen oder Wohnen, dazu jede Menge Stauraum. Das Problem an großen Wohnmobilen ist aber auch, dass sie so viel Platz benötigen. In eine mitteleuropäisch dimensionierte Garage passen sie meist nicht. Und für den schnellen Einkauf im Supermarkt sind die Dinger meist zu sperrig. Mit einem Kompaktcamper wie dem VW Caddy California dagegen stellen sich diese Probleme nicht: Selbst die 1,80 Meter hohe und etwa 4,80 Meter lange Maxiversion des Kleintransporters passt in nahezu jede Garage. Und heftiges Kurbeln auf dem Supermarkt-Parkplatz fällt damit auch weg. Wie also schlägt sich der Kleine im Alltag? Und taugt er auch für den Campingeinsatz?