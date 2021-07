Platz für die ganze Familie samt Gepäck - und umweltfreundlich obendrein? Was der Mercedes EQA, Skoda Enyak und Hyundai Ioniq 5 können - und was nicht.

Von Joachim Becker

Blackout. Starten Sie Ihren Wagen neu. Nein, nicht den Motor, sondern den Computer. Nach wenigen Kilometern im Škoda Enyak bleiben alle Bildschirme dunkel - inklusive des digitalen Tachos. Also im Stealth Mode nach Hause und dem Geist in der Maschine etwas Ruhe gönnen? Was die Bordelektronik wirklich braucht, ist ein komplettes Reset. Zehn Sekunden auf den Startknopf drücken - und nichts passiert. Vielleicht die unscheinbare Taste am Zentralmonitor? Noch einmal zehn Sekunden und alle Displays melden sich farbenfroh zurück zum Dienst.