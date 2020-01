Nach einer halben Stunde gibt der BMW-Verkäufer auf. Er würde ja gerne ein Angebot für den elektrischen Mini machen, aber was das Auto genau kosten wird, lässt sich selbst nach zwei Telefonaten und ausgiebiger Suche in internen Handreichungen nicht herausfinden. Sein Rat: doch besser noch ein bisschen zu warten mit dem Autokauf. "Teurer wird es sicher nicht, höchstens günstiger." Wie viel muss der Kunde selbst zahlen und was geben der Staat und die Hersteller als Prämie dazu? Wie der BMW-Verkäufer preisen viele Autohändler ihre Elektromodelle im direkten Kundenkontakt schon mit dem Umweltbonus von bis zu 6000 Euro an. Nur: Wer jetzt einen Kaufvertrag für ein neues Elektrofahrzeug unterschreibt, der könnte ein schlechtes Geschäft machen.