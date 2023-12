Von Joachim Becker

Überraschend meldete das Bundeswirtschaftsministerium am vergangenen Samstag, dass der Umweltbonus für Elektroauto-Käufer schon Sonntagnacht (mit Ablauf des 17. Dezember 2023) endet. Damit ist ein milliardenschweres Subventionsprogramm Geschichte, das reine Batteriefahrzeuge aus der Marktnische holen und zur dominanten Antriebstechnologie machen sollte. Batterieautos haben in Deutschland zwar die Diesel in der Käufergunst überholt. Über einen Marktanteil von knapp 20 Prozent an den Neuwagen sind die reinen Stromer jedoch nie hinausgekommen.