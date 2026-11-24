Es muss der Englischlehrer aus der Mittelstufe gewesen sein, der regelmäßigen Gebrauch eines der lästigsten Sprüche der Schul- und überhaupt jüngeren Menschheitsgeschichte machte. Wann immer er ein Buch, einen Stift, ein Arbeitsblatt oder ein sonstiges pädagogisches Accessoire in den Klassenzimmerumlauf brachte, verkündete er laut, dass Wiedersehen Freude mache. Er wollte das Ding eben zurückbekommen, nachdem es durch die Hände diverser Schülerinnen und Schüler gewandert war. Und so verpeilt wir pickeligen Teenager im Hormontsunami der Pubertät auch sonst waren, diesen abgedroschenen Studienratsspruch hätte er sich sparen können. Aber gut, er war auch sonst dafür bekannt, täglich aus einem üppigen Fundus vom steten Gebrauch abgewetzter Sprüche zu schöpfen und diese in die Hirnwindungen von uns Jugendlichen zu pflanzen.