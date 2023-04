Von Marco Völklein

Das Praktische und Bequeme an der vom Automobil geprägten Mobilität ist ja, dass so ein Auto einem, wenn man es mal gekauft hat, stets zur Verfügung steht. Gut, man muss damit regelmäßig zum TÜV, in Regionen mit härteren Wintern zweimal im Jahr die Reifen wechseln und hin und wieder die Füllstände diverser Flüssigkeiten wie Öl, Wischwasser oder Adblue prüfen. Das war's aber auch. Deshalb nehmen viele ja auch so gerne für fast jede Besorgung einfach das Auto, und sei es, um nur eben mal schnell für drei Semmeln und zwei Breznstangen zum Bäcker zu fahren.