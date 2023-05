Von Jochen Donner

Für anspruchsvolle Vielfahrer und qualitätsbewusste Reiseradlerinnen und -radler hat der Name Idworx einen fast heiligen Beiklang: Die Bikes dieses kleinen, aber ambitionierten Herstellers aus der Nähe von Bonn zeichnen sich durch praxistaugliche Konzepte und extreme Wartungsarmut aus - und sie sind extrem langlebig. Was auf den besonderen Qualitätsanspruch seines Gründers und Inhabers zurückgeht: Gerrit Gaastra ist mit Fahrrädern und deren Herstellung aufgewachsen. Gründete der Groß­vater einst in Holland den Traditionshersteller Batavus, brachten die Eltern vom Jahr 1974 an unter dem Namen Koga hochwertige Renn- und Tourenräder auf den Markt.