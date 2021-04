Von Joachim Becker

Elektroschock, Verbrenner vor dem Aus und Tesla weit in Führung? Was so plötzlich daherkommt, hat eine erstaunlich lange Vorgeschichte. Erinnern wir uns: Es ist ziemlich genau zehn Jahre her, dass Tesla mit dem Model S die Elektro-Moderne einläutete. S wie S-Klasse ­- das war die selbstbewusste Ansage aus dem Silicon Valley. In Stuttgart steht "S" für "Super" oder wie Konzernchef Ola Källenius betont: "Diese Klasse soll die Ansprüche selbst unserer anspruchsvollsten Kunden übertreffen."