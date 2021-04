Von Thomas Hummel

Der Name Harley-Davidson zieht. In den Achtzigerjahren ist in manchen Gegenden in München das halbe Viertel zusammengelaufen, wenn ein solch ur-amerikanisches Motorrad mit glänzendem Chrom und großem Gepolter zu Besuch kam. Wo eine Harley stand, da wurden die Leute neugierig. Das gilt bis heute. Selbst wenn nichts mehr poltert und nirgendwo Chrom spiegelt. Das neueste Modell aus Milwaukee, Wisconsin, hat weder einen Auspuff noch riecht es nach Benzin und Öl. Es ist ein Elektro-Fahrrad.