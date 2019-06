Was der Mini im Kleinwagensegment geschafft hat, gilt bei den SUVs für den Range Rover Evoque: Schon in seiner ersten Auflage 2011 wurde er besonders wegen seines Lifestyle-Faktors gekauft. Wie kein anderer Hersteller hatten es die Briten geschafft, einen SUV trotz seiner Größe elegant und schick aussehen zu lassen - sowohl innen als aus außen. Seit April steht die zweite Generation bei den Händlern. Auch wenn die Außmaße des Evoque für den Stadtverkehr genauso überdimensioniert sind wie bei der Konkurrenz, kommt der Brite doch nicht ganz so trampelig daher wie zum Beispiel der VW Tiguan. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass er deshalb das bessere Auto ist.