Von Marco Völklein

Lange bevor über die Elektrifizierung bei Autos geredet wurde, haben einzelne Fahrradhersteller bereits auf den Elektroantrieb gesetzt. Mittlerweile beträgt der Anteil der Pedelecs - also der Räder, die mit einem zusätzlichen Elektromotor zur Tretunterstützung ausgestattet sind - am Gesamtmarkt in Deutschland nach Angaben des Branchenverbands ZIV etwas mehr als 40 Prozent. Besonders beliebt sind die sogenannten SUV-Bikes: Räder, die viel Komfort bieten und für nahezu alle Wege sowie in fast jedem Gelände einsetzbar sind. Vertreter dieser Gattung sind zwei neue Räder der beiden Hersteller Trenoli und Victoria, das Trenoli Tanaro Sportivo sowie das Victoria eAdventure 11.9.