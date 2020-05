"Spontanes Laden" soll an allen Ladesäulen möglich sein. Doch beim Test des DS3 Crossback E-Tense fühlt sich das eher wie eine Runde "Mensch ärger Dich nicht" an.

Heizung? Lieber ausschalten, so kalt ist es ja gar nicht an diesem Tag. Sitzheizung? Also wirklich! Und das Radio soll ja auch nicht wenig Strom verbrauchen. Also aus das Ding. Aus, alles aus, denn dann bleibt sie lange oben, die Reichweitenanzeige. Sie bleibt dort, wo es ungefährlich ist, wo man nicht riskiert, des Nachts auf irgendeiner verdammten Nebenstraße mit leerer Batterie liegen zu bleiben. Schön über der Hälfte bleibt sie, mindestens. Keine Ahnung, ob Reichweitenangst schon offiziell aufgenommen ist in den Katalog anerkannter Psychosen, mit Sicherheit tritt sie bei den Besitzern von E-Autos gehäuft auf.