Von Marco Völklein

Egal ob Stadtrad, Mountainbike, Rennrad oder Tandem - fast jede Fahrradgattung gibt es mittlerweile als Pedelec, also mit einer elektrischen Tretunterstützung. Zwei gegenläufige Bewegungen zeichnen sich dabei vor allem ab: Da ist zum einen der Trend zum sogenannten SUV-Bike, hochmotorisierten Pedelecs mit Vollausstattung und teils gigantisch großen Akku-Paketen, damit einem auch ja nicht der Saft ausgeht. Und da sind die leichten, feinen E-Bikes, von denen deren Nutzerinnen und Nutzer erwarten, dass man ihnen am besten gar nicht ansieht, dass sich in ihnen ein unterstützender Motor befindet. Die SZ hat zwei Räder aus dieser Sparte des Marktes gefahren: das Cowboy 4 und das Modell E-Flitzer von Winora.