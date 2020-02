"Das bringt doch gar nichts für die Umwelt", heißt es immer wieder in der Diskussion um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Tatsächlich waren Berechnungen, wie viel CO2 durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingespart würde, oft Jahre oder sogar Jahrzehnte alt. Die letzte Untersuchung des Umweltbundesamts (UBA) dazu stammte aus dem Jahr 1999 - mit Daten von 1996. Jetzt legt die Behörde neue Berechnungen vor. Diese zeigen, dass je nach vorgeschriebenem Höchsttempo bis zu 5,4 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden könnten.

Eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde würde demnach 2,6 Millionen Tonnen CO2 vermeiden, ein Tempolimit von 130 noch 1,9 Millionen Tonnen - "und zwar sofort und ohne Mehrkosten", wie UBA-Präsident Dirk Messner am Freitag sagte. 5,4 Millionen Tonnen CO2 ließen sich sparen, wenn höchstens 100 Kilometer pro Stunde erlaubt wären.

Die Berechnungen basieren der Umweltbehörde zufolge auf aktuellen Verbrauchsdaten von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Zudem seien Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen zu Geschwindigkeiten auf Autobahnen herangezogen worden. 2018 hatten Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf Autobahnen in Deutschland demnach Emissionen in Höhe von etwa 39,1 Millionen Tonnen CO2 verursacht, teilte das UBA weiter mit. Damit brächte ein Tempolimit von 120 km/h eine Einsparung von 6,6 Prozent in diesem Bereich.

Darüber, ob ein generelles Tempolimit auf Autobahnen sinnvoll wäre, streiten sich die Parteien schon lange. Zuletzt hatte der Bundesrat gegen ein allgemeines Höchsttempo auf Autobahnen gestimmt, im vergangenen Herbst waren die Grünen im Bundestag mit einem Tempolimit-Vorstoß gescheitert. Die CSU forderte sogar zum Unterzeichnen einer Kampagne gegen ein Limit auf Autobahnen auf. Dort heißt es unter anderem: "Der Umwelteffekt eines Tempolimits ist sehr gering. Mit einem generellen Tempolimit von 130 km/h könnten lediglich 0,6 % der CO2-Emissionen des Verkehrssektors eingespart werden." Das sieht zumindest das Umweltbundesamt in seinen neuen Berechnungen anders.