2022 will Smart einen Hauch von Glamour in die Kompaktklasse bringen. Die Glubschaugen sind weg. Und sonst?

Von Joachim Becker

Viele viele bunte Smarties auf Rädern: Nicolas Hayek, der Mitbegründer Swatch-Group, träumte bereits Anfang der 90er Jahre von farbenfrohen Miniaturmobilen mit Elektroantrieb. Die kleinen Plastikbomber sollten die Verkehrs- und Umweltprobleme verstopfter Großstädte lösen. Doch die Massen dachten gar nicht daran, sich in so ein Parkplatzwunder zwängen zu lassen: kein Platz, kein Prestige, und der Preis war im Vergleich zu den Billigmobilen der Wettbewerber jenseits von Gut und Böse.

Mit dem Batterieantrieb wurde alles noch schlimmer: Der E-Smart hatte die Reichweite eines Mofas für die Leasing-Gebühr einer top ausgestatteten Mercedes E-Klasse. 833 Euro Miete kostete die nahezu lautlose Bummelei durch die Ballungszentren pro Monat - wenn der erste Smart Fortwo electric drive für Privatkunden überhaupt verfügbar war.

Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Daimler den Fortwo-Däumling in Serie brachte. Zwei Sitze, dahinter Raum für zwei Sprudelkisten, für Federungskomfort war kein Platz. Doch der Kleinstwagen, der nur halb so viel Verkehrsfläche benötigt wie ein "Großer", kam in Deutschland nie merklich über einen Marktanteil von einem Prozent hinaus. Varianten wie der Smart Roadster floppten und die Abgasreinigung blieb selbst beim Benziner ein Problem bis zuletzt. Vom hohen Verbrauch und entsprechendes CO2-Werten gar nicht zu reden.

Also war der Schwenk zum E-Modell folgerichtig, Geld ließ sich mit so einem Mini-Stromer allerdings nicht verdienen. Denn die Entwicklung (Crash-Sicherheit, Spurstabilität, Batterie) war genauso teuer wie bei einem Mercedes. Und bei 100 000 Stück im Jahr lohnt sich zwar eine S-Klasse, aber kein Autozwerg mit Mikro-Marge. Also hat die Smart-Mutter Daimler 2019 den Stecker gezogen - aber nur ein bisschen.

Detailansicht öffnen Ohne Goldlack geht es nicht: Die IAA Smart-Studie 2021 will edel wirken. (Foto: Smart)

Während der Smart EQ Fortwo weiter in Hambach gebaut wird, entsteht die nächste Smart-Generation von 2022 an zusammen mit Kooperationspartner Geely ausschließlich in China. Aus dem Forfour wird ein SUVchen im Golf-Format. Mit 4,29 Meter Außenlänge wirkt der XXL-Smart riesig - aber nur aus der Kleinwagenperspektive. Tatsächlich zieht er mit dem Mini Countryman gleich, ist mit 1,91 Meter aber satte zehn Zentimeter breiter. Kein Problem für Parklücken, dafür wird der "äußerst großzügig dimensionierte Innenraum", wie der Hersteller wirbt, durchaus familientauglich.

Entscheidend dürfte aber die Preisfrage sein. Wirklich billig war ein Smart ja nie

Tschüss Kleinwagen mit Kindchen-Schema und Glubschaugen: Die neue Smart-Generation gibt es nur noch als Viertürer mit grimmig-kühler Eleganz und Haifischmaul. Aus dem knubbeligen City-Shopper wird ein gegelter Schönling, der mit rustikalen Anmutung eines SUV ganz und gar nichts zu tun hat.

Detailansicht öffnen Ist das ein moderner Mercedes? Smart soll im Innenraum deutlich hochwertiger werden. (Foto: Smart)

Auf Messen waren immer mal wieder Smart-Studien mit einer modischen Design-Attitüde und viel (Rosé-)Gold oder Kupfer-Lack zu sehen. Doch die Serienrealität zusammen mit Renault (Forfour) sah eher nach Hartplastik und Billigmobilität aus. Die neue seriennahe Studie spielt wieder mit modischen Versatzstücken: Schmales LED-Lichtband vorne, großes Panorama-Glasdach mit integriertem (Kunstlicht-)Heiligenschein, rahmenlose Türen und ein schimmernder Meteoritenschweif in den Rücklichtern. Dazu eine faltenfreie Karosserie, die in ihrer Pausbäckigkeit ein bisschen an den Mercedes GLA erinnert. Räder knapp an den Karosserie-Ecken hatte der Smart Fortwo ja schon immer, jetzt sind die Schlappen aber 21 Zoll groß, weil kein Verbrenner mehr zwischen den Radhäusern klemmt. Dadurch verändern sich die Proportionen, der Wagen wirkt nicht mehr wie eine rollende Telefonzelle, sondern fesch, fließend und sportlich.

Was war das für eine Quälerei im Smart Forfour mit Heckmotor, der beim kleinsten bisschen Seitenwind wie auf Eiern fuhr. Jetzt also eine neu entwickelte E-Plattform, deren "ausgeprägte fahrdynamische Qualitäten" Smart anpreist. Auch die Reichweite von 430 Kilometer und die Schnellladefähigkeit soll einem neuen Premium-Anspruch genügen. Man wird den neuen Smart also häufiger auf Autobahnen sehen. Ein Zentralrechner steuert nicht nur das Infotainment samt 12,8-Zoll-Touchscreen, sondern auch die Fahrerassistenzsysteme sowie alle Funktionen rund um das elektrische Fahren. Das macht künftige Updates over the air mit neuen Funktionen möglich.

Die Kleinwagentristesse war gestern, der neue Smart will endlich sein, was der Name verspricht: Pfiffig, praktisch und modisch. Entscheidend dürfte aber die Preisfrage sein: Bleibt das in China entwickelte Crossovermodell mit einem deutlichen Abschlag unter der Mercedes-Palette? Wirklich billig war ein Smart ja nie. Klar ist auch: Das Einkaufswägelchen stirbt nicht aus. E-Kleinwagen aus China für weniger als 10 000 Euro kündigen auf der IAA ihre Ankunft in Europa an.