Die einstige Kleinwagenmarke Smart bringt ein fortschrittliches Familien-SUV auf den Markt. Der #5 ist deutlich größer als seine Vorgänger und hat sogar das Zeug, Mercedes an der Ladesäule abzuhängen.

Von Joachim Becker

Reisen bildet, das gilt auch für Automarken. Smart ist weit herumgekommen und hat sich dabei grundlegend gewandelt. Der Mercedes-Ableger steht mittlerweile auf einer Geely-Plattform und wird in China produziert. Die Deutschen sind nur noch für das Design und den Vertrieb in Europa zuständig. Smart-Fans werden sich angesichts des neuen Topmodells #5 die Augen reiben: Von den farbenfrohen Minimobilen, die in den Neunzigerjahren die Straßen eroberten, ist lediglich der Markenname übrig.