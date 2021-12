Von Joachim Becker

Nichts ist härter als der Regierungsalltag. Aufstehen, frühstücken, Welt retten. Mit Home-Office ist es da nicht getan. Kanzler und Superman-Minister (m/w/d) brauchen also entsprechende Dienstfahrzeuge. Weil Lastenräder als "grüne" Vorzeigevehikel nicht sicher genug sind, müssen schwarze Limousinen her. Was schon mal einen ziemlichen Unterschied zu James Bond macht. Der würde nie so auffällig-unauffällige Spießer-Autos fahren. Dann doch lieber einen alten Aston Martin DB5 in Silber oder Hellbraunmetallic. Das elegante Coupé aus "Goldfinger" wurde 1964 stilprägend für Weltretter - bis hin zum Playmobil-Bastelset und zur Wiederauferstehung im jüngsten Bond-Film. Bekommt auch Olaf Scholz als Kanzler so eine coole Karre?