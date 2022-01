Von Claudia Henzler

Egal, welche Jahreszeit - die Schwarzwaldhochstraße produziert immer wieder Schlagzeilen. Im Sommer macht sie unter anderem Ärger, weil Motorradfahrer lautstark ihre Kurven hinaufheizen. Und im Winter wird sie gerne von Skifahrern und anderen Erholungssuchenden zugeparkt. Weil es am vierten Adventswochenende zu chaotischen Szenen kam, will die Polizei die Zufahrten zur Schwarzwaldhochstraße künftig sogar sperren, wenn der Ansturm zu groß werden sollte. Das Szenario ist nicht neu: Schon im Januar 2021 waren Tausende aus Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim in die vermeintlich ruhigen Höhenlagen des nördlichen Schwarzwalds geströmt, um sich während des Lockdowns die Beine zu vertreten, den kreisrunden Mummelsee zu umrunden und die Aussicht über den Rhein zu genießen. Frankreich ist hier so nah, dass das Handy Kurznachrichten über die Tarife im Nachbarland empfängt.

Die Schwarzwaldhochstraße, etwa 60 Kilometer lang, offizielle Bezeichnung B 500, ist eine der ältesten Ferienstraßen des Landes und wohl auch eine der geschichtsträchtigsten. Sie windet sich von Baden-Baden kurvenreich hinauf zur Bühlerhöhe und führt dann auf gut 800 bis 1000 Metern Höhe von Nord nach Süd in Richtung Freudenstadt, vorbei an Gipfeln des Nordschwarzwalds wie Hornisgrinde oder Schliffkopf. Wer sie befährt, macht sich oft auf ins Ungewisse: Es kann gut sein, dass das Wetter unten im Kurort auf seinen 161 Metern nebelig und trüb ist, während oben die Sonne lacht. Kann aber auch sein, dass man bei schönstem Wetter startet, um sich 700 Höhenmeter später durch eine Nebelsuppe zu quälen.

Die Straße ausgerechnet entlang des Hauptkamms des Nordschwarzwalds zu bauen, war ein so ehrgeiziges Projekt, dass viele es mit dem Größenwahn des Nationalsozialismus assoziieren. "Bis heute hält sich die Mär, die Schwarzwaldhochstraße sei ein Kind des Dritten Reiches", bedauert Heimatforscher Ernst Kafka, der 2007 eine Menge Detailwissen über die Straße in einem Buch zusammengetragen hat. Tatsächlich ist die Idee um einiges älter.

Detailansicht öffnen Bau einer Stützmauer Ende der Dreißiger-, Anfang der Vierzigerjahre. (Foto: Stadtgeschichtliches Institut Bühl, Nachlass Gottfried Kastl)

Während die Hochfläche mit ihren Ausflugslokalen und Skiliften heute vor allem Tagesgäste anzieht, war sie lange ein beliebtes Ziel für ausgiebige Urlaubsaufenthalte: vom Ende des 19. Jahrhunderts, als dort luxuriöse Höhenhotels entstanden, die heute meist leer stehen, bis zur Zeit von Bundeskanzler Konrad Adenauer, der sich auf der Bühlerhöhe gerne von den Strapazen des Regierens erholte.

Jahrhundertelang war das waldreiche Höhengebiet des nördlichen Schwarzwalds ein fast undurchdringliches Niemandsland gewesen. Nennenswert erschlossen wurde es erst vom 18. Jahrhundert an, als die beginnende Industrialisierung immer mehr Holz benötigte. Wurde das Brenn- und Baumaterial zunächst auf Flüssen abtransportiert, entstanden im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert dann nach und nach befahrbare Wege.

Solche Holzabfuhrwege waren die Vorläufer der Hochstraße. Auf ihnen hatten sich Gäste des Kurorts Baden-Baden Ende des 19. Jahrhunderts auf den Weg ins Höhengebiet gemacht und dessen Reize entdeckt. So wurden aus Arbeiterwirtschaften erst Ausflugslokale und später dann Höhenhotels, in denen Sommerfrischler gerne auch mehrere Wochen verbrachten.

Schon 1892 fuhr ein Pferdeomnibus die Höhenhotels an. Später tuckerte ein motorgetriebener Omnibus von Baden-Baden aus die nicht asphaltierten Wege hinauf. Und dann erkundeten auch zunehmend "Automobilisten" den nördlichen Schwarzwald - und blieben nicht selten irgendwo auf schlechten Waldwegen stecken.

Die Nazis vereinnahmten das Projekt für sich

So fing es an. Die Bezeichnung als nationalsozialistisches Projekt ist dennoch nicht unbegründet. Zum einen hat die NS-Propaganda das Projekt für sich vereinnahmt, obwohl mit der Planung und auch mit dem Bau lange vor der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 begonnen wurde. Im Juli 1933 aber, so berichtet Kafka in seinem Buch, wurde eine große Feier mit Hakenkreuzfahnen inszeniert, nach der die Strecke von Baden-Baden bis zum Mummelsee, 31 Kilometer lang und durchschnittlich sechs Meter breit, für den Verkehr geöffnet wurde.

Detailansicht öffnen Mit dampfbetriebenen Baggern und Feldbahnen wurden die Erdarbeiten ausgeführt. (Foto: Stadtgeschichtliches Institut Bühl, Nachlass Gottfried Kastl)

Der Weiterbau bis zum Ruhestein, einem Höhenpass, an dem sich heute das Informationszentrum des vor fünf Jahren gegründeten Nationalparks Nordschwarzwald befindet, wurde anschließend im Rahmen von sogenannten Arbeitsbeschaffungsprogrammen des NS-Regimes vorangetrieben.

Dass die Hochstraße in ihrem weiteren Verlauf dann 1939 und 1940 unter Hochdruck geradezu in die Landschaft gehämmert wurde, ist schließlich ganz der NS-Diktatur zuzuschreiben.

Der Nordschwarzwald zählte zur etwa 50 Kilometer breiten Luftverteidigungszone hinter dem sogenannten Westwall an der Grenze zu Frankreich. An strategisch günstigen Punkten wie dem Schliffkopf installierte das Militär Geschütze, und der 15 Kilometer entfernte Bergrücken des Kniebis wurde als Standort für ein "Führerhauptquartier" auserkoren.

Wie strapaziös und gefährlich die Arbeiten an der Hochstraße in diesem Bereich waren, hat einer der Beteiligten mit Fotos dokumentiert, die noch heute beeindrucken. Die Fotoalben des Baumeisters Gottfried Kastl sind ein archivarischer Schatz, der seit einigen Jahren in einer Kiste im stadtgeschichtlichen Institut von Bühl lagert und auf seine wissenschaftliche Aufarbeitung wartet. Der Enkel hatte sie auf dem Dachboden entdeckt und der kleinen Stadt am Fuße des Schwarzwalds geschickt.

Detailansicht öffnen Die Räum- und Streudienste sind auf der Straße im Winter oft im Einsatz. (Foto: Benedikt Spether/picture alliance/dpa)

Kastls Aufnahmen zeigen, wie die Arbeiter dem teils steilen Gelände zwischen Ruhestein und Kniebis Stück für Stück, Meter für Meter eine Trasse abringen - erst für die Lokomotive, die Baumaterial transportierte, dann für die Straße selbst. Sie zeigen Dampf- und Dieselbagger, Verschalungs- und Betonierarbeiten und Arbeiter, die Findlinge sammeln, um sie später zu Buntsandsteinquadern zu spalten, mit denen die Stützmauern verkleidet wurden. Für den Bau der Straße waren mehr als eineinhalb Kilometer solcher Mauern nötig. Einige ergänzende Texte Kastls zeugen von den Bedingungen, unter denen die Straße entstand - auch wenn offen ist, mit welchem zeitlichen Abstand und unter welchen politischen Vorzeichen Kastl seine Erinnerungen zu Papier brachte.

Als 30-Jähriger war der Baumeister zunächst dafür angeheuert worden, auf der Schwarzwaldhöhe Lager zu errichten, in denen später bis zu 1300 Arbeiter untergebracht werden sollten. Auch "350 gefangene Franzosen und 350 jugoslavische (sic!) Arbeiter" hätten dort zeitweise gewohnt, heißt es in den Aufzeichnungen.

Schwierige Bauarbeiten

Kastls Erinnerungen zufolge waren die Arbeiten an einer 200 Meter langen Stützmauer besonders mühsam, die in steilem Gelände zwischen dem späteren "Führerhauptquartier" und den Stellungen auf dem Schliffkopf errichtet wurden - etwa 500 Mann waren dafür im Herbst 1940 wochenlang auf einer Strecke von 400 Metern im Einsatz. "Es kam vor, dass bei Sprengungen größere Steinlawinen ins Rollen kamen und den Wald des Steilhanges verwüsteten", notierte Kastl. Es waren nicht die einzigen Zwischenfälle: "Einmal koppelten drei beladene Betonloren ab, rasten auf das Betoniergerüst, entgleisten und stürzten zehn Meter tief in die Baugrube des Mauerfundaments." Ein andermal sei ein ganzer Lorenzug mit zwei Lokomotiven den Hang hinabgestürzt. "Wie durch ein Wunder hat es bei dem eigentlichen Mauerbau keine Toten gegeben. Nur bei der Herstellung der Straße hinter der Mauer wurde ein Mann beim Schmieren eines Baggers zerquetscht."

Detailansicht öffnen Arbeiter auf einem Betoniergerüst in der Baugrube für eine Stützmauer. (Foto: Stadtgeschichtliches Institut Bühl, Nachlass Gottfried Kastl)

Insgesamt war Kastl von Oktober 1938 bis Februar 1941 beim Straßen- und Wasserbauamt Freudenstadt für den Bau der Schwarzwaldhochstraße angestellt. Er hatte eine beglaubigte Abschrift seines Arbeitszeugnisses bei den Fotoalben aufbewahrt. Die Behörde war sehr zufrieden.

Hitler war nur ein einziges Mal dort oben

Welche Bedeutung das "Führerhauptquartier" hatte, ist übrigens umstritten. Kafka hat recherchiert, dass es aus Teehaus und Kasino bestand, zudem aus zwei Bunkern für den Wehrmachtsführungsstab, zwei Badehäusern, einem Sommerhaus und Hitlers Bunker. "Dieses war kein operatives Hauptquartier", schreibt er, "dafür war die Anlage zu klein und wäre außerdem bei längerer Besetzung mit der damals unzureichenden Infrastruktur der Umgebung nicht ausgekommen."

Hitler soll ein einziges Mal, nämlich vom 28. Juni bis zum 5. Juli 1940, auf dem Kniebis gewesen sein, mit etwa tausend Mann Stabs- und Wachpersonal, die auch auf die umliegenden Hotels verteilt wurden. Von seinem "Führerhauptquartier" aus habe er einige Fahrten zu Kampfstätten im Elsass und in Ostfrankreich unternommen.

In der Geschichte der Ferienstraße war er damit nur eine Episode. Durchgehend befahrbar wurde sie schließlich im Jahr 1952.