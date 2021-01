Von Jean-Marie Magro

Ein Zuwachs von 100 Prozent - so in etwa schätzt der Deutsche Industrieverband für Fitness und Gesundheit (DIFG) das Wachstum auf dem Heimsport-Markt in diesem Jahr ein. Wer zu Hause schwitzen möchte, beispielsweise weil wegen des Lockdowns das Fitnessstudio geschlossen hat, der hat eine breite Auswahl an Fitnessgeräten fürs Wohn- oder Arbeitszimmer: Laufbänder, Ergometer, Rudergeräte. Und ein Trainer ist aktuell sehr gefragt: die Fahrradrolle.