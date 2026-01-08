Lange Zeit galten elektrische Gebrauchtwagen als teure Mangelware: kaum Auswahl, hohe Preise, schnelle technische Sprünge. Das ändert sich nun spürbar. Neuwagenpreise fallen und Leasing-Rückläufer erreichen zunehmend Online-Verkaufsbörsen und Händler. Vor dem Kauf sollten Interessenten jedoch die wichtigsten Fragen klären: den Wertverlust, den Zustand des Akkus und die Garantien.