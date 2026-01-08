Zum Hauptinhalt springen

Ratgeber GebrauchtwagenkaufGebrauchte E-Autos: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist

Lesezeit: 5 Min.

(Foto: Illustration: Alper Özer/SZ)

Die Preise fallen, und mit Modellen aus ausgelaufenen Leasingverträgen wächst das Angebot an elektrischen Fahrzeugen. Der hohe Wertverlust ist für Käufer ein Vorteil – und die Sorge um die Batterie oft unbegründet.

Von Felix Reek

Lange Zeit galten elektrische Gebrauchtwagen als teure Mangelware: kaum Auswahl, hohe Preise, schnelle technische Sprünge. Das ändert sich nun spürbar. Neuwagenpreise fallen und Leasing-Rückläufer erreichen zunehmend Online-Verkaufsbörsen und Händler. Vor dem Kauf sollten Interessenten jedoch die wichtigsten Fragen klären: den Wertverlust, den Zustand des Akkus und die Garantien.

