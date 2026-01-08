Lange Zeit galten elektrische Gebrauchtwagen als teure Mangelware: kaum Auswahl, hohe Preise, schnelle technische Sprünge. Das ändert sich nun spürbar. Neuwagenpreise fallen und Leasing-Rückläufer erreichen zunehmend Online-Verkaufsbörsen und Händler. Vor dem Kauf sollten Interessenten jedoch die wichtigsten Fragen klären: den Wertverlust, den Zustand des Akkus und die Garantien.
Gebrauchte E-Autos: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist
Die Preise fallen, und mit Modellen aus ausgelaufenen Leasingverträgen wächst das Angebot an elektrischen Fahrzeugen. Der hohe Wertverlust ist für Käufer ein Vorteil – und die Sorge um die Batterie oft unbegründet.
Von Felix Reek
BYD Atto 2 im Test: 1000 Kilometer elektrisch
Ein reines E-Auto oder doch lieber einen Plug-in-Hybrid? Beim BYD Atto 2 fällt die Entscheidung schwer, denn beide Motorvarianten fahren fast ausschließlich mit Strom– jedoch mit einem großen Unterschied.
