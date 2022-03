Welche Regeln für Autofahrer in Fahrradstraßen gelten

Fahrradstraße in München: Allein in der bayerischen Landeshauptstadt gibt es nach Auskunft des zuständigen Referats 85 solcher Straßen.

Von Joachim Göres

Rauf aufs Rad - das ist die politische Zielsetzung in vielen Städten und Gemeinden. Um Lärm und Abgase von ihren Bürgerinnen und Bürgern fernzuhalten, setzen viele Kommunen auf eine Förderung des Radverkehrs. Unterstützt werden sie dabei vom Gesetzgeber: Seit November vergangenen Jahres gilt eine neue Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Sie soll die Bedingungen für den Radverkehr in den Kommunen verbessern. Eine große Bedeutung haben dabei Fahrradstraßen und Fahrradzonen. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Hier kurz zusammengefasst die wichtigsten Fragen und Antworten dazu: