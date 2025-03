Von Marco Völklein

Schnelle Autos – das reicht offenbar nicht. Wer als Automobilhersteller in Deutschland etwas auf sich hält, der hat meist auch ein oder gleich mehrere E-Bikes im Angebot. Komisch ist das schon, aber irgendwie wollen manche Kundinnen und Kunden, wenn sie sich mal in eine Marke verliebt haben, auch ein Fahrrad mit dem entsprechenden Signet an der Vorderseite des Steuerrohrs haben. So erläutern es zumindest die Marketingabteilungen der Autobauer. Ob Mercedes, BMW oder Porsche – wer sich selbst gerne als Premiummarke sieht und anpreist, offeriert deshalb auch ein Fahrrad mit elektrischer Tretunterstützung, ein Pedelec. In aller Regel arbeiten die Entwickler der Autobauer eng mit Kolleginnen und Kollegen etablierter Fahrradhersteller zusammen.