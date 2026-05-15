Klein, günstig und oceanicblau: Seit einem halben Jahrhundert gilt der VW Polo als Inbegriff der Auto gewordenen Vernunft. Ein schnörkelloser Würfel, anfangs 3,50 Meter kurz und mit 40 PS nicht gerade übermotorisiert. Außerdem karg ausgestattet: Uni-Farben waren im Basispreis zwar enthalten, seitliche Zierleisten, ein zweistufiges Gebläse und Teppichboden gingen als „Insignien eines gewissen Luxus“ (O-Ton VW) jedoch extra. Auf jeden Fall war das Wägelchen narrensicher zu bedienen: der ideale Einstieg für Generationen von Führerscheinneulingen.