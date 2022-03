Die Mercedes-Benz C 300 e Limousine in der Sonderfarbe Designo Selenitgrau Magno. Der trendig-matte Grauton kostet allein schon 2000 Euro extra.

Nur alle paar Monate an die Tankstelle? Mit dem Mercedes C 300 e und dem Volvo V90 Recharge ist das problemlos möglich.

Von Joachim Becker

Aus "Electric First" (2020) wurde "Electric Only" (2021): Im Jahrestakt hat Mercedes seine Elektro-Strategie verschärft. Konzern-Chef Ola Källenius will von 2030 an keine Modelle mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Ob die Stuttgarter dann wirklich weltweit komplett auf reine Batteriewagen umsteigen? Das ist auch bei Audi, Volvo und anderen Premiummarken die Frage. Denn allesamt haben sie bisher weder die Batteriefabriken noch die Lieferanten für den enormen Bedarf an Zellmaterialien geschweige denn eine eigene Zelltechnologie.