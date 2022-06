Pilgern mit dem Fahrrad:Auf der Suche nach dem Ich

Von Joachim Göres

Pilgern ist eine sehr alte christliche Tradition - die zuletzt neuen Zuspruch gefunden hat. 1993 hatte die Unesco den Jakobsweg zum Weltkulturerbe erklärt. Die Zahl der pilgernden Besucher in den spanischen Wallfahrtsort Santiago de Compostela wuchs daraufhin von 1989 bis 2008 um das Neunzehnfache. 2019 - also im Jahr vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie - waren dort etwa 350 000 Pilger angekommen, so viele wie nie zuvor. In Deutschland löste Hape Kerkelings Bestseller "Ich bin dann mal weg" einen wahren Pilgerboom aus.