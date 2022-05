Von Felix Reek

"Das ist ein aber ein schönes Auto", sagt ein Mann an der Ladestation des Supermarkts. Um diese Botschaft loszuwerden, hat er extra seinen Citroën mitten auf der Fahrbahn quergestellt, jetzt ruft er durch das heruntergelassene Fenster. Er reckt den Hals und will sich den neuen Peugeot 308 SW Plug-in-Hybrid offenbar ganz genau ansehen. Und er hat ja auch recht: Von außen ist die neue Version des Kombis kaum wiederzuerkennen. Experimente sind in der Klasse der schnöden Familienkutschen eher verpönt. Nüchternheit ist hier das Maß der Dinge. Nicht so bei Peugeot, die ihrer ganzen Modelllinie einen komplett frischen Look verpasst haben. Riesiger Kühlergrill, flache, lang gezogene Scheinwerfer. Très chic.