In Deutschland gibt es immer mehr Fahrradstraßen - Autos und ihre Parkplätze verlieren manche ihrer Vorrechte. Hier ein Blick auf die Fontanestraße in Bonn.

Von Steve Przybilla

Allen Klimaschutz-Beteuerungen zum Trotz gibt es immer mehr Autos in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt kamen im vergangenen Jahr 580 Pkws auf 1000 Personen. Zum Stichtag am 1. Juli waren 48,7 Millionen Autos auf deutschen Straßen unterwegs - so viele wie noch nie.