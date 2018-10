21. Oktober 2018, 08:00 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Gekommen, um zu fahren

Damit mehr Menschen in Busse und Bahnen steigen, schicken die Verkehrsbetriebe in Nürnberg Berater direkt an die Haustür der Kunden. Die geben dort Tipps - müssen sich aber viel Kritik anhören.

Reportage von Marco Völklein

Im ersten Mehrfamilienhaus, das er an diesem Mittwochnachmittag besucht, hat Robert Wischniofski wenig Glück. Entweder trifft er niemanden an. Oder derjenige, der die Tür einen Spalt breit aufmacht, wimmelt ihn gleich wieder ab. "Kein Interesse", "nein, danke" - das hört er immer wieder. Dabei will er den Leuten gar nichts verkaufen. Er will sie vielmehr dazu bringen, öfter mal mit der Bahn zu fahren. Oder mit dem Bus. Und vor allem: weniger mit dem Auto.

Robert Wischniofski ist als Mobilitätsberater der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) unterwegs, dem Nahverkehrsbetreiber in der 500 000-Einwohner-Stadt. Der schickt regelmäßig Berater in die Wohnviertel. 50 000 Haushalte würden so pro Jahr erreicht, sagt Susanne Weghorn von der VAG. Wenn man die Leute frage, warum sie bislang nicht mit den Bussen, Straßen- und U-Bahnen fahren, sagt Weghorn, dann bekomme man oft zu hören: Es fehlen die Informationen. Wo fährt welche Linie? Welches Ticket brauche ich? Antworten darauf sollen Berater wie Wischniofski zu den Leuten tragen. Direkt an die Haustür.

Robert Wischniofski steht vor der Tür und klingelt

Bevor er sich an diesem Mittwoch aufmacht in den Stadtteil Langwasser, hat die VAG Briefe an die Bewohner verschickt und den Besuch angekündigt. Wer nicht will, dass ein Mitarbeiter klingelt, kann das per Postkarte deutlich machen. "Wir werden Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr im Zusammenhang mit der Service-Aktion nutzen", versichert die VAG. Andernfalls kann es sein, dass Robert Wischniofski vor der Tür steht und klingelt.

Der hält einem dann einen kleinen Faltplan mit dem Nahverkehrsnetz unter die Nase. Erklärt Gelegenheitsfahrern, dass sie mit einem Viererticket etwa elf Prozent günstiger fahren als mit einem Einzelfahrschein (sofern man beides am Automaten ersteht). Oder erläutert, warum zuletzt so viele Baustellen die U 1 ausbremsten. Die war die erste Strecke, die in den Siebzigerjahren in Betrieb ging. Und die nun saniert werden muss. Die direkte Ansprache lohne sich durchaus, sagt Weghorn. Schon kurze Zeit, nachdem die VAG-Werber durch ein Viertel gezogen seien, könne man eine steigende Kundenzahl feststellen. Die Zählanlagen in Bussen und Bahnen registrierten dann mehr Fahrgäste, auch die Zahl der Abonnenten von Monatskarten steige. Wobei Wischniofski und seine Kollegen keine Anträge verteilen. Sie drängen auch niemanden zu einer Unterschrift. Ähnliche Projekte gibt es in Kassel seit einiger Zeit, auch Darmstadt will nach Angaben des Branchenverbands VDV in naher Zukunft Berater in ein als Auto-frei konzipiertes neues Wohnviertel schicken. "Unsere Leute erläutern und erklären", sagt Weghorn. "Und bei denen kann man sich auch mal auskotzen." Aber selbst das sei für die VAG in Ordnung.

"Auch so kann man die Leute abholen." Auch Wischniofski trifft an diesem Tag auf einen, der vor allem Frust ablassen will. Über viele Jahre, so erzählt es der Mittvierziger an seiner Wohnungstür, sei er öffentlich gefahren, habe auch ein Monatsabo gehabt. "Dann aber wurdet ihr mir zu unzuverlässig", sagt er. Ständig seien U-Bahnen und Busse verspätet gewesen, seien Umleitungen gefahren oder sogar ganz ausgefallen. "Jetzt fahre ich wieder mit dem Auto." Und der Sohn?, fragt Wischniofski. Der hat sich gerade was gekocht und geht hinter dem Vater an der Wohnungstür vorbei. "Genauso", ruft der. Ob er sich denn vorstellen könnte, irgendwann mal wieder mit der VAG zu fahren? "Wenn der Service besser werden sollte", lautet die Antwort, "dann vielleicht." Aus Sicht der VAG-Leute ist das zumindest ein Anfang.