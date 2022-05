Von Marco Völklein

Busse und Straßenbahnen, U- und S-Bahnen - sie bilden das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (abgekürzt: ÖPNV) in vielen Städten und Gemeinden. Mit dem Neun-Euro-Ticket soll von Juni an der Nahverkehr noch attraktiver werden. Doch neben den zahlreichen "normalen" Bus- und Bahnlinien gibt es in einigen Städten auch noch ganz besondere Verkehrsmittel - eine Ruderfähre in Berlin zum Beispiel, die fahrerlose U-Bahn im Untergrund von Nürnberg, die beiden benachbarten Bergbahnen in Dresden oder die Zahnradbahn im Stuttgarter Süden. Was man von Juni an mit dem Neun-Euro-Ticket im wahrsten Wortsinn alles "erfahren" kann - hier neun Beispiele: