Von Marco Völklein

"Wo fährt denn der Zug?", ruft der Fußgänger an der Ampel im Münchner Westend herüber und grinst dabei etwas schelmisch. Welcher Zug bitte? Wovon spricht der Mann? Dann aber ist es rasch klar: Wer mit dem Niu MQi GT unterwegs ist und an der Kreuzung den Blinker zum Abbiegen setzt, der vernimmt kein lautes Fiepen oder heftiges Klackern, wie bei manch anderem Motorroller. Sondern ein dröhnendes Gongen, wie es auch die Deutsche Bahn an einigen beschränkten Bahnübergängen installiert hat. Senkt sich die Schranke, ertönt der Gong. Deshalb also ruft einem der Mann an der Ampel mit dem Grinsen im Gesicht die Frage rüber.