Wenn die Trauernden auf dem Friedhof von Gammelshausen das Vaterunser anstimmen, kann es gut sein, dass sie ihr Gebet unterbrechen müssen. Dann nämlich, wenn mal wieder ein besonders lautes Motorrad am Friedhof vorbeibraust. So erzählt es Daniel Kohl, der Bürgermeister der 1500-Einwohner-Gemeinde, die am Rand der Schwäbischen Alb liegt und an sonnigen Wochenenden von Hunderten Motorradfahrern heimgesucht wird, weil gleich hinter dem Friedhof eine kurvenreiche Bergstrecke beginnt.

Ob auf der Schwäbischen Alb, in den bayerischen Alpen oder in der Eifel - jeden Sommer kommt es an den besonders beliebten Motorradstrecken im Land zu Konflikten. Schließlich könnten die Interessen nicht gegensätzlicher sein: Die einen wollen am freien Tag in Ruhe ihren Garten genießen; den anderen macht es Freude, auf ihren Maschinen durch malerische Landschaften zu fahren, und das auf möglichst kurvigen und damit "interessanten" Strecken, und oft in großen Gruppen. Für viele Motorradfahrer gehört dabei das, was sie selbst "Sound" nennen, zum Fahrerlebnis dazu. Wer sich zum Beispiel für Deutschlands meistverkauftes Motorrad, die BMW R 1250 GS interessiert, kann sich schon auf der Internetseite des Herstellers anhören, wie die Maschine mit gestartetem Motor klingt - wahlweise mit Serienschalldämpfer oder mit einem Sportschalldämpfer "für kernigen Sound".

Viele Bürger wollen sich aber das dunkle Knattern der Chopperfahrer und das wespenähnliche Nääään der windschnittigen Bikes nicht mehr bieten lassen. Allein in Baden-Württemberg haben sich innerhalb eines Jahres fast 100 Kommunen unter dem Dach einer Initiative gegen Motorradlärm versammelt, die auch vom grüngeführten Verkehrsministerium unterstützt wird. Und in Nordrhein-Westfalen haben Kommunen aus der Nationalparkregion Eifel den Verein "Silent Rider" gegründet, der schärfere Strafen für die Manipulation an Auspuffanlagen und eine Halterhaftung für Motorradbesitzer fordert, damit Geschwindigkeitsverstöße auch dann geahndet werden können, wenn Temposünder von vorne geblitzt werden.

Der steigende Druck zeigt Wirkung: Am 15. Mai hat der Bundesrat einen langen Maßnahmenkatalog beschlossen, mit dem Motorradlärm reduziert werden soll. Die Initiative ging von der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen aus und wurde um etliche Forderungen aus Baden-Württemberg ergänzt. Ob dieser Katalog auch umgesetzt wird, liegt nun beim Bundestag und der Bundesregierung.

Die durchschlagendste Wirkung hätte wohl eine Änderung der Zulassungsvoraussetzung für neue Motorräder - wenn den Herstellern vorgeschrieben würde, leisere Motorräder zu bauen. Hier liegt die Regelungskompetenz allerdings bei der EU. Der Bundesrat kann die Bundesregierung lediglich auffordern, sich für eine Verschärfung der Grenzwerte einzusetzen. Wenn es nach den Bundesländern geht, soll die EU beschließen, dass Motor und Auspuff künftig maximal 80 dB (A) erzeugen dürfen - egal wie schnell und in welchem Gang das Motorrad gefahren wird.

Pilotprojekt in Bayern: Im Bayerischen Wald wurden 2017 Lärmdisplays getestet. Die sollen Motorradfahrern zeigen, ob sie zu laut unterwegs sind.

Der bisherige Grenzwert von 78 dB (A) liegt zwar darunter, gilt aber nur bei niedriger Geschwindigkeit in bestimmten Gängen - und ermöglicht es Motorradproduzenten, ihren Kunden jenseits des Prüfstands die beworbenen kernigen Sounderlebnisse anzubieten. So ist zum Beispiel die BMW R 1250 GS mit einer Auspuffklappe ausgestattet, die Geräusche unter den definierten Parametern dämpft. Geht die Klappe aber auf, wird es laut.

Sogar Michael Lenzen, Vorsitzender des Bundesverbands der Motorradfahrer, der die Interessen von etwa 20 000 Bikern vertritt, sieht diese Technik kritisch. Er spricht von der "leidigen Klappensteuerung" und sagt: "Das macht nur Krach." Der Verband setze sich schon länger für eine Lärmobergrenze für Motorräder ein, sagt Lenzen. Den vom Bundesrat vorgelegten Wert halte er aber für unsinnig. Man müsse erst einmal ein Messverfahren festlegen, um über Werte sprechen zu können, sagt er. Außerdem wäre aus seiner Sicht eine Differenzierung nach Fahrzeugkategorien wünschenswert.

Der Verband hat sich der Initiative "Silent Rider" angeschlossen, zeigt sich vom Bundesratsbeschluss aber höchst alarmiert und will nun auf Bundestagsabgeordnete zugehen, die selbst Motorrad fahren. Lenzen kritisiert, dass der Bundesrat mit seinen Forderungen alle Biker über einen Kamm schere. Das sei unfair. "Wir wollen mit unserem Hobby niemanden mehr als nötig belästigen." Der Lobbyist würde die Aufmerksamkeit lieber auf die einzelnen Störer lenken, die illegale Rennen fahren und ihre Auspuffanlage tunen. Auf die sollten sich Polizei und Behörden konzentrieren, sagt Lenzen, dann seien strengere Gesetze nicht notwendig. Dass Motorradfahrer mancherorts in Massen einfallen, wäre aus Lenzens Sicht kein Problem, wenn alle rücksichtsvoll und leise fahren. An besonders krassen Problemstellen könne man ja mit lokalen Maßnahmen nachsteuern, etwa dem Einbau von Schikanen.

120.000 Unterschriften gegen mögliche Fahrverbote

Tatsächlich sind drohende Streckensperrungen wohl das Thema, das Motorradfahrer am meisten beunruhigt: Auf Wunsch der Länder soll der Bund die Voraussetzungen schaffen, dass Gemeinden an Sonn- und Feiertagen zum Schutz vor Lärm auf einzelnen Straßen ein Durchfahrtsverbot für Motorräder verhängen können. Es soll eine Regelung für besonders schwerwiegende Fälle sein - für jene Hotspots etwa, in denen Biker einfallen wie Wespenschwärme, manchmal tausend und mehr pro Tag. Gleich nach dem Bundesratsbeschluss hat ein Motorradfahrer eine Online-Petition gegen solche Fahrverbote gestartet: Innerhalb von zehn Tagen fand sie 120 000 Unterstützer.

Mit Lärmmessungen, etwa bei Aktionstagen, versuchen ADAC und TÜV, junge Leute zum Thema Motorradlärm zu sensibilisieren.

Der Bürgermeister von Gammelshausen ist bisher kein Freund von Streckensperrungen. "Mir ist wichtig, dass wir keine motorradhassende Gemeinde werden", sagt Daniel Kohl. "Die meisten fahren ja auch vernünftig." Ihm gehe es darum, die Raser zu einer rücksichtsvollen Fahrweise zu ermahnen und daran zu erinnern, dass nebenan Leute wohnen. "Wir appellieren an den Verstand." Konkret übernimmt diese Aufgabe neuerdings eine elektronische Anzeigentafel, für die die kleine Gemeinde fast 10 000 Euro ausgegeben hat. Weitere 4000 Euro hat das Verkehrsministerium in Stuttgart übernommen - als Zuschuss aus dem Topf der Initiative gegen Motorradlärm. Die Gemeinde hat das Lärmdisplay Ende April montieren lassen, gut hundert Meter hinter dem Ortsschild, gleich neben dem Friedhof.

Wenn Motorradfahrer nun am Ortsausgang die Drehzahl hochjagen, leuchtet rot der Schriftzug "Leiser!" auf. Laut Verkehrsministerium wird das Gerät vom Hersteller standardmäßig auf 85 dB (A) eingestellt, die Gemeinden haben aber die Möglichkeit, das zu verändern. In Gammelshausen, wo bisher ein niedrigerer Pegel die rote Mahnung auslöst, will Bürgermeister Kohn nach den ersten Wochen Erfahrung noch einmal nachjustieren lassen, um die Motivation der Fahrer zu erhöhen. Bisher schaffen es nämlich nur wenige Biker, ohne Mahnung vorbeizukommen.