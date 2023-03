Von Theresa Stoll

Zum Saisonstart zieht es viele Motorradfahrerinnen und -fahrer wieder raus ins Freie. Spaß und Freiheit - damit umschreiben viele ihre Leidenschaft. Aber das Thema Nachhaltigkeit zieht auch an der Motorradwelt nicht spurlos vorbei. Viele fragen sich, wie sie ihrem Hobby nachgehen und trotzdem umweltfreundlich leben können. Was also kann man als Biker tun, um die Umwelt weniger zu belasten? Hier einige Tipps: