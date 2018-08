26. August 2018, 09:04 Uhr Motorenentwicklung Vier Zylinder reichen aus

V8, V10, V12 - auch für deutsche Premium-Hersteller konnten es lange gar nicht genug Zylinder sein. Künftig werden sie damit wohl eher schlechte Karten haben, denn die Batterien der E-Autos brauchen viel Platz.

Von Georg Kacher

Elektrisch oder zumindest teilelektrisch, so sollen wir in die Zukunft fahren. Vorerst noch mit Lithium-Ionen-Zellen und Elektromotoren, die kaum mehr als 100 kW leisten. Doch das ist nur eine Zwischenstufe auf dem Weg zu High-Performance-Maschinen und zum Feststoff-Akku, der mit dramatisch höherer Energiedichte den Durchbruch bringen soll. Während ein Stromer im Jahr 2018 mit 90 Kilowattstunden schon recht ordentlich unterwegs ist, hat BMW die fünfte Batteriegeneration bereits bis auf 135 Kilowattstunden hochgerechnet. Für das Jahr 2025 visieren die Bayern sogar die 155-Kilowattstunden-Marke an - in Kooperation mit dem Batterielieferanten CATL und dem US-Spezialisten Solid Power, dessen Solid-State-System höhere Reichweiten, ein Sicherheitsplus und mehr Leistung in Aussicht stellt.

Gleichzeitig werden die E-Motoren, von denen sich pro Fahrzeug bis zu drei Stück verbauen lassen, immer kräftiger. Die deutschen Premium-Marken kalkulieren im nächsten Schritt mit bis zu 250 kW. Man ahnt es bereits: Spätestens jetzt stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung von durstigen Großmotoren mit acht, zehn oder zwölf Zylindern.

Der V12 ist schon heute primär ein leises und laufruhiges Prestigeobjekt, dem jeder hoch aufgeladene V8 in Bezug auf Leistung und Effizienz überlegen ist. Der BMW-Konzern hält den Zwölfender im Prinzip nur noch für seine Marke Rolls Royce am Leben, Mercedes pflegt das Uralt-Triebwerk für die Maybach-Fahrzeuge und ein paar AMG-Derivate, VW hat den W12 längst zu Bentley ausgelagert. Exoten wie Lamborghini wollen zwar auch in Zukunft unter der Motorhaube das Dutzend voll machen, setzen dabei aber auf die Unterstützung durch eine oder zwei E-Maschinen. Doch die Zukunft der Hubraumriesen steht und fällt mit dem Grad der Elektrifizierung und mit den Emissions-Ambitionen des Gesetzgebers. BMW hat den V12 nur bis 2024 festgeschrieben, Mercedes-AMG könnte 2023 aussteigen, selbst Aston Martin will seine Hubraum-Monster beim nächsten Modellwechsel durch Hybride mit sechs und acht Zylindern ersetzen.

Nur die wenigsten Marken sind groß genug und ausreichend finanzstark, um sich maßgeschneiderte Elektro-Architekturen leisten zu können, die auf keinen Verbrenner Rücksicht nehmen müssen. Obwohl bis auf weiteres ein Neben- und Miteinander der Antriebskonzepte unumgänglich zu sein scheint, dürfte die CO₂-Keule dafür sorgen, dass Diesel und Benziner langfristig den mehr oder weniger geordneten Rückzug antreten.

Wenn technisch aufgerüstet wird, dann auf der Elektro-Seite. Der damit verbundene Platzbedarf für Akkus und Nebenaggregate lässt sich nur bedingt mit Architekturen vereinbaren, die ursprünglich ausschließlich für den Einsatz von längs eingebauten Verbrennern entwickelt wurden. Als Kompromisslösung bietet sich die viel zitierte Konvergenz-Matrix an. Konvergenz steht für eine skalierbare Allzweck-Plattform, die sich vorrangig an den Bedürfnissen des elektrischen Antriebs orientiert.

Am Ende dieser Entwicklung steht aller Voraussicht nach das Ende fast aller Großmotoren vom W16 bis zum Reihensechszylinder. Warum? Weil der Verbrenner künftig zwingend quer eingebaut werden muss, denn nur so entsteht genug Platz für Akkus und weitere E-Komponenten.